” الأراضي البيضاء ” يدعو ملاك الأراضي لسرعة سداد المبالغ المترتبة عليهم

عادل الحربي(صدى):

ناشد برنامج رسوم الأراضي البيضاء، التابع لوزارة الإسكان، ملاك الأراضي التي انطبقت عليها شروط تحصيل الرسم، لسرعة سداد المبالغ المترتبة عليهم، مع انتهاء مهلة السداد في مدينة الرياض، يوم السبت المقبل الموافق 17 مارس الجاري، الموافق 29/6/1439هـ.

وأصدر البرنامج، بيان صحفي، أوضح فيه أنه سيتم تطبيق العقوبات على من يتخلف عن سداد الرسم، بحيث يكون هنالك غرامه مالية تصل إلى 2.5%، من قيمة الأرض للسنة الأولى، مع فرض الرسم السنوي للدورة الفوترية الثانية، وفي حال عدم السداد نهائيًا تفرض الرسوم على المخالف، بالإضافة للغرامة المالية، وذلك وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، إذ أن الرسوم الصادرة تعد سندات تنفيذية يتم التوجه بشأنها لمحاكم التنفيذ.

ويجدر الإشارة إلى أن البرنامج، يتيح السداد عبر القنوات الالكترونية؛ وذلك من خلال الدخول على الحساب البنكي، وإضافة رقم السداد، عن طريق اختيار المفوتر ” وزارة الإسكان ” ورقمه 171، أو من خلال زيارة أحد فروعه البنكية، كما يتيح البرنامج خدمة السداد نقداً عن طريق أحد فروع البنك السعودي الفرنسي، ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني، لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء على الرابط التالي:هنا