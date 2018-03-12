حارس مرمى الأرسنال: انتظرت كثيرا لتحقيق رقم قياسي

طلال الغامدي(صدى):

حقق حارس مرمى الأرسنال التشيكي بيتر تشيك، خلال مواجهة واتفورد أمس، والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثية، رقم قياسي جديد.

وحافظ ” تشيك” على شباكه نظيفه طوال 200 مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانقذ الحارس، مرمى الأرسنال أمس، من ضربة جزاء في الشوط الثاني، نفذها مهاجم واتفورد، تروي ديني.

وعلق “تشيك ” على هذا الإنجاز بقوله: “طال الانتظار. وبالتأكيد لم يسبق لي الانتظار طوال 11 مباراة للخروج بشباك نظيفة ” .

وتابع : ” خلال هذه المدة شعرت بالإحباط أحياناً. في كثير من المباريات حققنا نتائج كبيرة خاصة على أرضنا.. لكن اهتزت شباكنا بأهداف متأخرة كما حدث أمام إيفرتون وكريستال بالاس “.