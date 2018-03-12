بالفيديو.. يابانيون يحتفلون بدراسة اللغة العربية بأغنية ” ياحضرة العمدة “

طوكيو(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو لحفل ختام الفصل الدراسي الأول لدارسي اللغة العربية من اليابانيين، وكانوا ينشدون أغنية ” يا حضرة العمدة ” بالمكتب الثقافي المصري، في السفارة المصرية باليابان.

وأظهر الفيديو فقرة من حفل الفصل الدراسي الأول لدارسي اللغة العربية من اليابانيين بالمكتب الثقافي المصري .

https://twitter.com/nippon_ar/status/973126119850369024/video/1