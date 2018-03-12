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بالفيديو.. يابانيون يحتفلون بدراسة اللغة العربية بأغنية ” ياحضرة العمدة “

بالفيديو.. يابانيون يحتفلون بدراسة اللغة العربية بأغنية ” ياحضرة العمدة “
طوكيو(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو لحفل ختام الفصل الدراسي الأول لدارسي اللغة العربية من اليابانيين، وكانوا ينشدون أغنية ” يا حضرة العمدة ” بالمكتب الثقافي المصري، في السفارة المصرية باليابان.

وأظهر الفيديو فقرة من حفل الفصل الدراسي الأول لدارسي اللغة العربية من اليابانيين بالمكتب الثقافي المصري .

https://twitter.com/nippon_ar/status/973126119850369024/video/1

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43923 ] نشر منذ 1 ساعة

شرف لهم ان يتعلموا العربيه ,,

[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 12 دقيقة

ابو محمد
ابلع العافيه.
محد طلب رايك.

[ عدد التعليقات: 43923 ] نشر منذ 6 دقائق

هههههههههههه ,,

,, الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه ,,

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