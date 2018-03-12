بالفيديو.. يابانيون يحتفلون بدراسة اللغة العربية بأغنية ” ياحضرة العمدة “
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو لحفل ختام الفصل الدراسي الأول لدارسي اللغة العربية من اليابانيين، وكانوا ينشدون أغنية ” يا حضرة العمدة ” بالمكتب الثقافي المصري، في السفارة المصرية باليابان.
وأظهر الفيديو فقرة من حفل الفصل الدراسي الأول لدارسي اللغة العربية من اليابانيين بالمكتب الثقافي المصري .
https://twitter.com/nippon_ar/status/973126119850369024/video/1
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43923 ] نشر منذ 1 ساعة
شرف لهم ان يتعلموا العربيه ,,
هزيم[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 12 دقيقة
ابو محمد
ابلع العافيه.
محد طلب رايك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43923 ] نشر منذ 6 دقائق
هههههههههههه ,,
,, الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه ,,