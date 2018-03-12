بالفيديو.. تكسير أعداد كبيرة من الكراسي والطاولات المدرسية بالرياض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يوضح عمال يقومون بتكسير أعداد كبيرة من الكراسي والطاولات المدرسية في الرياض.
وفي السياق نفسه، أوضح متحدث التعليم بالرياض، علي الغامدي، أن الأثاث الذي يتم تكسيره في الفيديو تالف.
وأشار ” الغامدي ” إلى إنه: ” بالتنسيق مع شركة الصيانة، قامت من خلال عامليها بفصل الحديد عن البلاستيك والخشب لإعادة تدويره. ”
أظهرت فيديوهات تداولها رواد التواصل الاجتماعي،عمالة تقوم بتكسير إعداد كبيرة من الكراسي والطاولات المدرسية بـ #الرياض
وصرح متحدث تعليم #الرياض لـ #السعودية_اليوم أن الأثاث الموجود تالف وبالتنسيق مع شركة الصيانة قامت من خلال عامليها بفصل الحديد عن البلاستيك والخشب لاعادة تدويره pic.twitter.com/3V9Y5KsKNu
— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) ١٢ مارس، ٢٠١٨
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