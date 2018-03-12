بالفيديو.. تكسير أعداد كبيرة من الكراسي والطاولات المدرسية بالرياض

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يوضح عمال يقومون بتكسير أعداد كبيرة من الكراسي والطاولات المدرسية في الرياض.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث التعليم بالرياض، علي الغامدي، أن الأثاث الذي يتم تكسيره في الفيديو تالف.

وأشار ” الغامدي ” إلى إنه: ” بالتنسيق مع شركة الصيانة، قامت من خلال عامليها بفصل الحديد عن البلاستيك والخشب لإعادة تدويره. ”