أمانة الأحساء ترفع 1800 مركبة تالفة و 11520 مترا مكعبا أنقاض مباني

نايف السالم(صدى):

رفعت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة بأمانة الأحساء خلال الشهور الماضية, 1800 مركبة تالفة، و 11520 متراً مكعباً أنقاض مباني, و ذلك في اطار خطط الأمانة لإزالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري بالتعاون مع القطاعات الحكومية من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض بهدف معالجة التشوهات البصرية التي تحدثها تلك المركبات .

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل, أن اللجنة تقوم بأعمالها منذ حوالي 3 أعوام ويتم تنفيذ هذا المشروع وفق آليات مرحلية وإجرائية متعلقة بهذا الامر، وذلك انطلاقاً من سعي الأمانة إلى إزالة ما تسببه المركبات التالفة والمهملة من تشويه بصري وصورة سلبية للمظهر العام.

وبين أنه استكمالاً لبرامج النظافة العامة تنفذ الأمانة وعبر الإدارة العامة للنظافة خططها المجدولة لرفع الأنقاض ومخلّفات البناء مجهولة المصدر في الأراضي الفضاء بالأحياء السكنية بمدينتي الهفوف والمبرز، في حين قامت بلدية العمران وخلال شهر فبراير الماضي برفع 18156 متر مكعب من النفايات المنزلية و 3520 متر مكعب من أنقاض المباني والهدم مجهولة المصدر، بينما رفعت بلدية الجفر حوالي 8000 متر مكعب من المخلّفات والانقاض .

كما تقوم الإدارة العامة للحدائق والتجميل, بصيانة وتحسين المظهر العام للمزروعات والتشجير في الطرقات والميادين والحدائق، حيث تم خلال الشهرين الماضيين صيانة 30 كيلو متراً من خطة البرنامج في هذا الجانب من خلال تهذيب المزروعات وزراعة الأشجار وشتلات الزهور الموسمية .