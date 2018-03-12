بوستر فيلم Tomb Raider بوابة يعيد أنجيلينا جولي للإنستجرام

نورة الشهري(صدى):

عادت الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي لستعيد نشاطها مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع تبادل الصور ” إنستجرام ” .

حيث قامت بنشر صورة من فيلمها الشهير Lara Croft: Tomb Raider.، حيث يُعتبر هذا الفيلم بمثاية نقطة تحول لها في بداية مشوارها الفني.

ونالت جولي تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعيها بعد اختفائها الفترة الماضية، حيث حظيت الصورة بعشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات المرحبة بعودتها مرة أخرى للتفاعل.

مع العلم أن آخر أخبار جولي كانت تصريحاتها عن حياتها الخاصة، والتي قالت عنها ” أصبحت لا أجد وقتًا للاسترخاء، وعندما يطالبني الناس بالراحة فإن هذا الأمر يعصبني أكثر بل ويقودوني للجنون، وأعتقد أن الكثير من الأمهات لا يجدن وقتا للراحة وبطريقة ما نجد متعة حقيقية فى ذلك.”