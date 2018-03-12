” كيال ” : لا أرغب في رئاسة الأهلي

ماجد محمد(صدى):

كشف نائب رئيس نادي الأهلي، طارق كيال، إنه لا يضع عينه على رئاسة النادي، قائلًا إنه عُرض عليه بالفعل المنصب، إلا أنه لا يقبل.

وفي سياق أخر عن منافسة الفريق على الدوري قال: ” الأهلي ليس الأقرب حتى الآن لتحقيق لقب دوري المحترفين؛ لأن الكرة لا تزال في الملعب، ويوجد منافس قوي وهو فريق الهلال؛ لذلك يجب الاجتهاد والتركيز بشكل أكبر، للفوز في كل المباريات المقبلة “.

كما أشار إلى أن مشوار الراقي أصعب من مشوار الهلال في الدوري، والمباريات المقبلة هي الأصعب؛ لأن كل الفرق أصبحت متطورة “.