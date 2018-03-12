6 خطوات لتجنب الآثار السلبية للانفصال

نورة الشهري(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعي ، أنه من الضروري أن يتخذ المرء العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تخرجه من أزمته النفسية الناجمة عن الانفصال، وتساعده على تخطي هذه المحنة بأقل الأضرار.

لذا قدمت الخبيرة 6 نصائح عملية لتجاوز محنة الانفصال، على النحو التالي:

1- حاول عدم متابعة أخبار شريك حياتك السابق على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ذلك يعيد إليك ذكريات الماضي الأليمة ويدفعك للتفكير به مجدداً، الأمر الذي يطيل مدة تجاوزك لهذه المحنة.

2- تجنب التفكير في أسباب انفصالك عن الشريك، فهذا سيبقي مشاعرك السلبية متأججة، ويجعلك أكثر ضعفاً وهشاشة أمام هذا الموقف الصعب.

3- جهز قائمة بكل الأخطاء التي أدت إلى انفصالك عن شريك الحياة، لكي تتجنبها في علاقتك المستقبلية مع الشريك الجديد.

4- مارس نشاطات تمنحك المتعة والسعادة، وتلهيك عن التفكير بمصيبتك التي ألمت بك. فالانشغال عن التفكير بأي مشكلة يعتبر عاملاً أساسياً في تجاوز هذه المشكلة بأسرع وقت.

5- تخلص من الأشياء التي تذكرك بالشريك السابق والتي قد تسبب لك الكآبة والألم مثل رسائله النصية أو صوره.

6- الجأ إلى أصدقائك وأفراد عائلتك المقربين، فهم أفضل من يقدم لك الدعم والعزاء في مثل هذا الموقف الصعب.