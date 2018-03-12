جيولوجي يفسر ظاهرة انتشار الحفر وخسف الأرض بالرياض

حمود العنزي(صدى):

أوضح البروفيسور الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، أستاذ الجيولوجيا في جامعة الملك سعود، تفسير حدوث الخسف الأرضي بمنطقة المستظلة شمال شرق الرياض، وشق وانهيار أراضي قرب تميز شمال غرب الرياض.

وأشار ” لعبون ” ، إلى أن هذه الخسوف والشقوق، كانت موجوة بالفعل وأن مياه الأمطار كشفت عنها، نافياً أن تكون الأمطار هي السبب في حدوثها، مؤكداً أن هناك الكثير منهما مدفون.

وأكد ” لعبون ” أنها قد تنكشف في أي وقت حال تكون السيول أو وجود حركات أرضية أو بشرية، موضحاً أن ما حدث لم يكن صدعاً أرضياً، ولم يُسجل أي رصد زلزالي في المنطقة، سواء كانت قريبة أو بعيدة.

وشرح البروفيسور طريقة حدوث الأمر كله، موضحاً أن جبال العرمة تتكون من صخور جيرية، وعندما تخترقها الأودية ومجاري السيول، تظهر عندها المزارع.

وتابع أن المياه تجد طريقها نحو الطبقات الأرضية السطحية بعد ذلك، ومن ثم تذيب تلك الصخور ببطء، حتى تصل لمرحلة ضعف الطبقات العليا، فتنهار فجأة.