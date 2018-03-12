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المملكة تعتزم إقامة تمرين عسكري ضخم شرق البلاد

المملكة تعتزم إقامة تمرين عسكري ضخم شرق البلاد
نايف السالم(صدى):

تستعد المملكة، لإقامة تمرين عسكري ضخم شرق المملكة، تحت مسمى ” درع الخليج المشترك 1 ” ، وذلك بمشاركة دول خليجية وعربية وإسلامية صديقة.

ويستمر التمرين العسكري لمدة 30 يومًا، ويشمل عدة عمليات عسكرية بحرية وجوية وبرية.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 3 ساعات

* كثرة التمرين شئ طيب: يجعل الشخص جاهز في جميع الاوقات ………… ذالك وبالله التوفيق *

[ عدد التعليقات: 2803 ] نشر منذ 2 ساعتين

واعدوا لهم ماستطعتم من قوه
الله يعينكم

[ عدد التعليقات: 4063 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يقويكم يا رجال * وبالتوفيق إن شاء الله **

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

والله أسأل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يديم عليهم الأمن والأمان،أحبكم في الله أكثر مما أحب أي دولة

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

والله أسأل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يديم عليهم الأمن والأمان،أحبكم في الله أكثر مما أحب أي دولة

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 16 دقيقة

شي جميل لنا ولاخوتنا وغير جميل لللاعداء

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