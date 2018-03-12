المملكة تعتزم إقامة تمرين عسكري ضخم شرق البلاد

نايف السالم(صدى):

تستعد المملكة، لإقامة تمرين عسكري ضخم شرق المملكة، تحت مسمى ” درع الخليج المشترك 1 ” ، وذلك بمشاركة دول خليجية وعربية وإسلامية صديقة.

ويستمر التمرين العسكري لمدة 30 يومًا، ويشمل عدة عمليات عسكرية بحرية وجوية وبرية.