المملكة تعتزم إقامة تمرين عسكري ضخم شرق البلاد
تستعد المملكة، لإقامة تمرين عسكري ضخم شرق المملكة، تحت مسمى ” درع الخليج المشترك 1 ” ، وذلك بمشاركة دول خليجية وعربية وإسلامية صديقة.
ويستمر التمرين العسكري لمدة 30 يومًا، ويشمل عدة عمليات عسكرية بحرية وجوية وبرية.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 3 ساعات
* كثرة التمرين شئ طيب: يجعل الشخص جاهز في جميع الاوقات ………… ذالك وبالله التوفيق *
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2803 ] نشر منذ 2 ساعتين
واعدوا لهم ماستطعتم من قوه
الله يعينكم
رااايق[ عدد التعليقات: 4063 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يقويكم يا رجال * وبالتوفيق إن شاء الله **
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3655 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقويهم ويوفقهم 💖
رابع امين السلفي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
والله أسأل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يديم عليهم الأمن والأمان،أحبكم في الله أكثر مما أحب أي دولة
رابع امين السلفي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
والله أسأل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يديم عليهم الأمن والأمان،أحبكم في الله أكثر مما أحب أي دولة
tata .okag[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 16 دقيقة
شي جميل لنا ولاخوتنا وغير جميل لللاعداء