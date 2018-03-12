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بالفيديو.. شبح فتاة يثير الذعر بالطريق العام

بالفيديو.. شبح فتاة يثير الذعر بالطريق العام
متابعات(صدى):

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشبح فتاة على الطريق في سنغافورة ضجة كبيرة بين المتابعين.

وأظهر الفيديو فتاة بشعر طويل تقف على حاجز في منتصف الطريق، حيث التقطته سائق يسير على الطريق، ولم يذكر مكان الواقعة.

Did anyone else saw the long hair, long skirt 'Ghost' along Upper Bukit Timah Road, just before Rail Mall on Saturday night 3/3/18.Credit: Jeremy L. …… Come to think of it, it must be someone standing on the high cement divider. Scare the shit out of drivers.

Posted by ROADS.sg on Tuesday, March 6, 2018


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43913 ] نشر منذ 1 ساعة

كثروا منها ,,

[ عدد التعليقات: 2803 ] نشر منذ 1 ساعة

أصلا شبح الفتاه يسبب الرعب ويثير ضجه في كل مكان وليس على الطريق فقط

[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 2 دقيقتين

مافيه اي شبح.

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