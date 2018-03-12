بالفيديو.. شبح فتاة يثير الذعر بالطريق العام

متابعات(صدى):

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشبح فتاة على الطريق في سنغافورة ضجة كبيرة بين المتابعين.

وأظهر الفيديو فتاة بشعر طويل تقف على حاجز في منتصف الطريق، حيث التقطته سائق يسير على الطريق، ولم يذكر مكان الواقعة.