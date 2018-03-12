” خذوهم بالصوت ” .. أردوغان يرد على صندوق النقد بلا منطق

أنقرة(صدى):

طبَّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المثل العربي ” خذوهم بالصوت لا يغلبوكم ” ، عندما ردَّ على صندوق النقد الدولي بعدما حذّر من استمرار ارتفاع معدلات التضخم في تركيا.

وكان صندوق النقد قد حذر من استمرار معدلات التضخم المرتفعة وتسجيله رقماً ثنائياً بنهاية عام 2018 الجاري، في حال ما لم يتم رفع الفائدة بالبلاد.

كما أشار الصندوق إلى أن هشاشة تركيا تتزايد تبعاً للتطورات الخارجية، وورد بالتقرير أن العجز الجاري والتضخم مقابل نمو مرتفع مؤثرات تزيد هشاشة الاقتصاد التركي.

وقال ” أردوغان ” رداً على الصندوق : ” إن كان هناك من يدير تركيا فهو أنا وليس أنتم. خذوا نقودكم فقط ولا تعتبروا نفسكون تديرون تركيا ” ، ولم يوضح الرئيس التركي

للصندوق طريقة إدارته لاقتصاد بلاده التي من المفروض أن تحسن منه، بل كان الرد خارج إطار العقل.