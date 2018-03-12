تحذير من منتجات عسل ” SARABEE “
قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الإثنين، بالتحذير من منتجات عسل الزهور البرية وعسل الغابة للعلامة التجارية ” SARABEE ” المنتجة بالهند.
وأوضحت ” الغذاء والدواء ” أن ذلك بسبب مخالفتها اللائحة الفنية الخليجية، حيث أن تلك المنتجات تتجاوز الحد المسموح به من مادة هيدروكسي ميثيل فورفورال ” H.M.F ” .
وأشارت الهيئة إلى إنها تتابع تطبيق الإجراءات للتأكد من خلو الأسواق من تلك المنتجات، كما دعت المستهلكين إلى تجنب هذه المنتجات والتخلص من الكميات التي توجد لديهم على الفور.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2803 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى العسل المحلي لم يسلم من الغشش
وين العسل الأصلي اليوووووم