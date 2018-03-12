بالفيديو.. طفل يعبر عن حبه لصديقه ويصلع فزعا له
أقدم طفل صغير على عمل لفته إنسانية رائعة تدل على حسن خلقه وتربيته الراقية والمعنى الحقيق للصداقة، حيث قام بحلاقة رأسه بالكامل تضامنًا مع صديقه المريض بمرض ” الثعلبة في الرأس “.
وقرر الطفل ” فراس الخمسان ” بتشجيع من والده أن يتضامن مع صديقه المريض ” يزن الخريصي ” الذي سقط شعر رأسه بالكامل بسبب مرض ” الثعلبة ” ، من خلال حلاقة شعر رأسه حتى لا يشعره بالغربة والمرض.
ولاقت هذه اللفتة الإنسانية من الطفل ووالده إعجاب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، شاكرين والد الطفل على حسن التربية والوفاء.
مامادو[ عدد التعليقات: 779 ] نشر منذ 50 دقيقة
انتي تبسطي تصوري
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين