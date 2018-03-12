بالفيديو.. طفل يعبر عن حبه لصديقه ويصلع فزعا له

عادل الحربي(صدى):

أقدم طفل صغير على عمل لفته إنسانية رائعة تدل على حسن خلقه وتربيته الراقية والمعنى الحقيق للصداقة، حيث قام بحلاقة رأسه بالكامل تضامنًا مع صديقه المريض بمرض ” الثعلبة في الرأس “.

وقرر الطفل ” فراس الخمسان ” بتشجيع من والده أن يتضامن مع صديقه المريض ” يزن الخريصي ” الذي سقط شعر رأسه بالكامل بسبب مرض ” الثعلبة ” ، من خلال حلاقة شعر رأسه حتى لا يشعره بالغربة والمرض.

ولاقت هذه اللفتة الإنسانية من الطفل ووالده إعجاب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، شاكرين والد الطفل على حسن التربية والوفاء.