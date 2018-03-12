الدولار يتراجع متأثرا بتقرير الوظائف الأمريكية

عادل الحربي(صدى):

تراجع الدولار خلال تعاملات، اليوم الاثنين، متأثرًا بتقرير الوظائف الأمريكية الذي أظهر تباطة معدل نمو الأجور مقابل نمو قوي في معدل الوظائف.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.13% عند مستوى 89.97 في تمام الساعة الـ12:36 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي المقابل ارتفع اليورو بنسبة 0.18% إلى 1.232 دولار، وصعد الاسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.387 دولار، كما انخفض الدولار أمام الين بنسبة 0.29% إلى 106.51 ين.

وكان تقرير الوظائف عن شهر فبراير كشف عن إضافة 313 ألف وظيفة، وتباطأ معدل نمو الأجور إلى 0.1%.