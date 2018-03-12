مطاردة نسائية بالسيارات تنتهي بمحاولة قتل

خالد الظفيري(صدى):

أقدمت سيدتان كويتيتان على تبادل الاتهامهات بينهما ، بالدهس ومحاولة القتل ، عقب مطاردة بينهما لتصفية حسابات على الطريق الدائري السابع بمنطقة مخيمات ، حيث قدمت كل منهما تقارير طبية عن حالتها الصحية .

وعقب فتح التحقيقات من قبل الشرطة الكويتية ، تبين أن مواطنة في الأربعينات من عمرها تسكن بمنطقة الدوحة، تقدمت ببلاغ إلى الجهات الأمنية ادعت من خلاله بأن مواطنة أخرى دخلت للمخيم، بصحبة شخص لا تعرفه على متن مركبة، إذ اصطدمت بمطبخ المخيم الأمر الذي دعاها إلى الهروب والاستنجاد بالمخيمات القريبة، فيما هربت المدّعى عليها والرجل الذي كان برفقتها في المركبة.

وأكدت الشرطة في بيانات إعلامية ، أنه خلال حضور إحدى دوريات الأمن إلى موقع الحادث للتحقيق، اصطدمت المدعية بالمدّعى عليها في حين أحضرتا تقريرين طبيين بالإصابات التي لحقت بهما .