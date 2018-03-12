الجهات الأمنية برنية تطيح بلص امتهن سرقة المركبات في عدة مناطق

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة محافظة رنية من القبض على شخص 38 عاماً امتهن سرقة المركبات بالمحافظة وخارجها.

وأوضحت الشرطة أن الدوريات الأمنية اشتبهت في مركبة تحمل هوية إحدى الشركات بالمنطقة الشرقية، وعند محاولة توقيفها رفض قائدها التوقف.

وعليه تمت متابعتها حتى إلقاء القبض عليه، واتضح أن المركبة مسروقة من مدينة الظهران، مضيفة أن شرطة رنيه سجلت 7 بلاغات سرقة مركبات في السابق، وسجِّل بلاغان آخران من المنطقة الشرقية.

وتبين أن الموقوف مطلوب لدى شرطة محافظة بيشة، ولا يزال المتهم يخضع للتحقيقات الأمنية، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.