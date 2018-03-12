بالفيديو.. لحظة انهيار عربة احتفالات شاهقة الارتفاع بالهند

نيودلهي(صدى):

انهارت عربة خشبية معدة للاحتفالات على خطوط الكهرباء، خلال احتفالات في أنيكال قرب بانجالور في جنوب الهند.

وتحتفل عدة قرى في المنطقة بموسم الحصاد بتصميم عربات خشبية طويلة بنفس تصميم معبد لإله محلي هناك .

وقال رافي كومار شاهد عيان في تصريحات إعلامية ، أن العربة بناها قرويون من ناراياناجاتا سقطت بسبب بناء برجها بأنابيب حديدية مما جعلها ثقيلة.

ويزيد القرويون ارتفاع المركبات كل عام على أساس تنافسي ولا يبنونها علميًا، لذلك كان الحادث متوقعًا.