مدينة الملك عبدالله الطبية تنشر دراسة علمية عن الأعراض الذهانية

حسين العلي(صدى):

تمكنت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلةً في قسم الصحة النفسية بمركز العلوم العصبية من نشر دراسة حالة في مجلة طبية مُحَكمه تسمى Journal of Medical Cases حول مرض نادر يطلق عليه متلازمة وودهاوس والاعراض الذهانية المصاحبة له لمريضه، حيث يعد من الأمراض النادرة الوراثية التي تصيب معظم أنظمة الجسم والتي تظهر على شكل أعراض عصبية نفسية وأعراض ناتجة عن اضطراب في نظام الغدد الصماء.

وتطرقت الدراسة العلمية إلى وصف حالة لمريضة خمسينية تعاني من متلازمة وودهاوس النادره بشكل مفصل مع ذكر الأعراض المصاحبة وما شملته من التحاليل والأشعة التي تمت مع ذكر العلاجات المناسبة للحاله، كما اشتملت دراسة الحالة ولأول مرة على مستوى الدراسات الطبية إلى وصف الأعراض الذهانية المصاحبة للمرض، حيث وجد أن الحالة كانت مصابة بالفصام العقلي المزمن وقد تلقت عدة علاجات نفسية من بينها علاج نفسي يسمى بالكلوزابين إلى أن استقرت حالتها عليه.

وبيّن الباحثين د.أحمد الزهراني ،طراد عسيري وعادل الشهري بأن ذكر الحالة المرضية ونشر هذا البحث العلمي للأمراض النادرة في المجلات الطبية يساهم على اطلاع الأطباء والباحثين عن هذه الحالة وزيادة الوعي والمعرفة ومقارنتها بالتقارير البحثية الأخرى المنشورة عن هذا المرض، والذي بدوره يساهم بشكل كبير في معرفة أنماط الأعراض المصاحبة لهذا المرض والتعرف على أفضل الفحوصات الطبية والتدخلات العلاجية.

والجدير بالذكر ، أن احتمالية الإصابة بهذا المرض نسبتها ليست بالقليله بين المرضى ولكن قل ما تجد تقريراً لحاله او بحثاً علمياً تم نشره عن هذا المرض في الأبحاث الطبية.