بالفيديو.. تظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب باستقالة نتنياهو

القدس المحتلة(صدى):

قام المئات من معارضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتظاهر في تل أبيب، لمطالبته بالاستقالة.

جاء ذلك على خلفية التحقيق معه في قضايا فساد، فضلًا عن وجود خلافات داخل الحكومة، بشأن قانون التجنيد.

ومن جانبه، أشار صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، إلى توجه وزير الخارجية رياض المالكي، خلال الأيام القليلة القادمة، إلى ” لاهاي ” ، للقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بغرض رفع دعوى ضد ” نتنياهو ” ، و ” أفيجدور ليبرمان ” ، وزير الدفاع، لفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.

فيما أكد القيادي الفلسطيني، أنه سيتم أيضًا رفع شكوى ضد الإدارة الأمريكية لمحكمة العدل الدولية، بسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، لمخالفته لكافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية.