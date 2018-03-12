مشاهدة الرجل للتلفاز يوميا تصيبه بسرطان الأمعاء

أماني الغامدي(صدى):

أثبتت دراسة بريطانية حديثة أن الرجال الذين يشاهدون التلفزيون أكثر من أربع ساعات يوميًا يكونون أكثر عرضة لسرطان الأمعاء.

حيث تتبع الخبراء 500 ألف بريطاني لمدة ست سنوات، ووجدوا صلة مهمة بين السلوك المستقر ومخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وكان الخطر الأقوى بين الرجال.

كما وجد علماء من جامعة أكسفورد أن الرجال الذين جلسوا أمام التلفزيون لأكثر من أربع ساعات في اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 35٪ للإصابة بسرطان الأمعاء.وبالنسبة للنساء ، لم تكن نسبة خطر الإصابة بالمرض الناتجة عن مشاهدة التلفزيون أكثر من 11%.

وأوضح الباحثون أن الرجال الأكثر عرضة هم مدمنون التدخين والشرب وتناول الأطعمة السريعة أكثر من النساء أثناء مشاهدة التلفزيون.

والجدير بالذكر أن سرطان الأمعاء هو السرطان الأكثر تشخيصاً في الرجال البريطانيين، حيث هناك حوالي 41800 حالة تم تشخيصها حديثًا بسرطان الأمعاء عند الرجال والنساء في 2015.