رغم ارتباكه.. الهلال قادر على اقتناص الدوري والإطاحة بالريان

ماجد محمد(صدى):

تعود جماهير الزعيم على أداء رائع ومتميز من لاعبيه على مدار البطولات السابقة في المواسم المختلفة، إلا أنه يبدو أن الأزرق يعاني هذا الموسم، وبات في موقف لا يُحسد عليه.

وعلى الرغم من المعاناة والتهديد الذي يعيش فيه الهلال بالخروج من البطولة الآسيوية، إلا أن إدارة الأزرق تواصل دعمه،و التأكيد على قدرته في الخروج من أزمته.

وفي هذا السياق قال عبد الرحمن النمر، نائب رئيس الهلال، إن الزعيم قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريان القطري في مواجهة اليوم في إطار دوري الأبطال.

وأكد على أنه رغم أن الهلال يقبع في المركز الأخير إلا أنه قادر أن يخطف النقاط الثلاثة؛ لتحسين موقفه، لافتًا إلى أن الفريق يعاني فقط من الإجهاد.

وأشار إلى أهمية أن يلتف الجماهير حول الزعيم ؛ لدعمه ومساندته حتى يمر من أزمته الأخيرة ويعود لما تعود عليه الجماهير.

وعن مسابقة دوري ال محترفين والهزيمة المخيبة للأمال على يد الاتفاق واقتراب الأهلي من الزعيم بنقطة، قال إن الخسارة كانت مزعجة بالطبع، ولكن الدوري مازال بيد الهلال.

وتخبط جماهير الزعيم ما بين مطالبتهم بعودة الأسطورة سامي الجابر لقيادة الهلال، وبين نعارضتهم لهذه الخطوة، حيث يشغل الجماهير تفكيرهم الوصول لحلول من أجل عودة الأزرق إلى طريق الانتصارات والزعامة في كافة البطولات مرة أخرى.

ومن المقرر أن يواجه الزعيم،مساء اليوم في الساعه 6:15، نظيره الريان القطري في مباراة الأياب، وشهدت مباراة الذهاب التعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما.