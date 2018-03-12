” العدل ” تنشر معلومات هامة حول خدمة ” الموثق “

حمود العنزي(صدى):

نشرت وزارة العدل، اليوم الإثنين، معلومات هامة حول خدمة الموثق، وذلك بموجب التعميم الصادر في تاريخ 28/11/1437 هـ إلى عموم المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل ببدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات.

وأوضحت ” العدل ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يمكنك توثيق إصدار الوكلات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات.

وأشارت وزارة العدل إلى أن خدمة الموثق تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات في أي وقت سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثقين المرخصين من الوزارة المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.

وأضافت الوزارة أن الخدمة تعمل على تسهيل خدمة التوثيق على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقليص مدة إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات، وتطوير العملية الإلكترونية والتحول الرقمي للوزارة.

ولفتت الوزارة إلى أنه لا تزال خدمة التوثيق في كتابات العدل، ولكن خلال أوقات الدوام الرسمي فقط، ولكنها متاحة لدى الموثقين المرخصين في أي وقت، مشيرة إلى إنه لمعرفة أقرب موثق للمنطقة التي تسكن بها عليك زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة: هنا .