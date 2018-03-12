الأدوية المضادة للحساسية تسبب مشاكل الخصوبة لدى الرجال

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن العقاقير الشائعة للحساسية تسبب مشاكل الخصوبة لدى الرجال؛ وذلك لاحتوائها على مادة ” الهيستامين “.

حيث تؤخذ مضادات الهيستامين لكل شيء من حمى القش إلى الحساسية الجلدية، بالإضافة إلى التهاب الملتحمة ولدغ الحشرات ، وتتوفر إما بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية.

لكن أظهرت الدراسة الجديدة أن أدوية الحساسية يمكن أن يكون لها آثار جانبية سلبية طويلة الأجل على خصوبة الرجال، وهذا يرجع إلى مادة ” الهيستامين” التي يمكن أن تقلل من عدد الحيوانات المنوية ، بينما تشوه الحيوانات المنوية وتجعلها بطيئة الحركة.

كما أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تطوير علاجات جديدة لتخفيف أعراض الحساسية دون المساس بالخصوبة خاصة لدى الرجال.

ومن الجدير بالذكر أن هناك ما يقرب من نصف البالغين البريطانيين الذين يعانون من حساسية واحدة على الأقل، ويزداد عدد المصابين، ويأخذون العديد من مضادات الهيستامين لتخفيف العيون المنتفخة، سيلان أو انسداد الأنف أو الطفح الجلدي.