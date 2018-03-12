حفيد الخميني: طريق واحد سيمهد لانهيار النظام الإيراني

طهران(صدى):

أكد حفيد المرشد الأول لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران، حسن الخميني، أن عدم تلبية مطالب الشعب الإيراني الغاضب، سيكون له تبعات خطيرة قد تسقط النظام.

وأوضح حسن الخميني، في لقاء مع صحيفة إيرانية، اليوم الأحد، أن الاحتجاجات الشعبية تعتبر ظاهرة صحية، مؤكداً أنه يجب الإصغاء إلى مطالب الشعب بدل من قمعها.

وانتقد سياسة النظام الإيراني في مواجهة هذه الاحتجاجات بالقمع والاعتقال، مطالباً إياه بالاستجابة إلى مطالبهم، محذراً من عدم الاستجابة التي ستجعل المواطن يشعر بإحباط وخيبة أمل.

وأضاف أن ذلك سيمهد الطريق لانهيار النظام، أو سيطرة حكومة شعبوية واستبدادية وقمعية ومراوغة تستخدم العنف المفرط لكنها، ولن تستطيع الصمود طويلا.

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