بالفيديو.. مضاربة حامية بين فتيات في مول بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مضاربة بين فتيات داخل مول تجاري في محافظة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر المقطع المتداول اليوم الاثنين الفتيات وهن يتسابقن على شيئا ماء لتقوم إحداهن بضرب الأخرى وتسقطها على أرضية وتنهال عليها بالضرب.

ولم تتضح ملابسات الواقعة إلا أن البعض أكد أن هذه المشاجرة جاءت خلال زحام شهده المول الأيام الماضية، لرؤية أحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.