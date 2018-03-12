بالفيديو.. مضاربة حامية بين فتيات في مول بالطائف
رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مضاربة بين فتيات داخل مول تجاري في محافظة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
وأظهر المقطع المتداول اليوم الاثنين الفتيات وهن يتسابقن على شيئا ماء لتقوم إحداهن بضرب الأخرى وتسقطها على أرضية وتنهال عليها بالضرب.
ولم تتضح ملابسات الواقعة إلا أن البعض أكد أن هذه المشاجرة جاءت خلال زحام شهده المول الأيام الماضية، لرؤية أحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
هذي هوشه بمول فالطايف عشان د.خلود والله قطيع غنم مب بشر !!!!! pic.twitter.com/kOmPFDahcJ
— هناء (@hwei2_) March 11, 2018
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1945 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه هههههه الله يقلعهن قليلات خاتمه اولاد ماهن بنات واذا ساقن مدري وش بيسون صورتها انتشرت الله يخلف عليك بس
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43913 ] نشر منذ 2 ساعتين
( ولم تتضح ملابسات الواقعة ..
.. إلا أن البعض أكد أن هذه المشاجرة جاءت خلال زحام شهده المول الأيام الماضية ..
.. لرؤية أحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.)
,, لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, خبتن وخاب مسعاكن ان كان العلم صحيح ,,
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل الازمن بالوقت الحاضر للمراة بجميع العالم الا السعودية كان الحيااا لابسها اما الان فصخ الحياا عنهن ولم يتركو للرجل شي حتى يجييوم المرأة تضرب الاخرى من اجل رجل
(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6470 ] نشر منذ 2 ساعتين
ناقصات عقل ودين
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2222 ] نشر منذ 1 ساعة
اين الحياء والدين من كل هذا
نسأل الله العافية
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2803 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يصلح الحال
عبدالرحمن القحطاني[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 1 ساعة
مفروض يتحاسب من صورهن
ج[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا كل خوفي على الاطفال وكبار السن من تزاحم المؤخرات الي لتحركت اسقطت ومسحت جميع من حولها ، وزيادة لو حصل انفجارات غازيه منها ربما تبيد من حولها !
اللهم اننا استودعناك الاطفال والكبار والمرضى استر يارب استر يارب
محمد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا كان بسبب مشاهير استغفر الله العلي العظيم ، كثرة المقاطع التي تنذر الشباب الذي مقبل على الزواج ، ومن بحثت عن مشاهير وهي بنت بتبحث عنهم وهي متزوجة وهذا دليل على المخ الخربان التنك .
ومن يريد الزواج الشرعي
عليه ببلاد المغرب العربي ومصر
علم ودين وثقافه
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1857 ] نشر منذ 28 دقيقة
افااااااا…..؟؟؟
اهم شي خلود الضيفة
لاتدري شرهتونا الله يشرهكوا..
ع فكرة من خلود هذي…😂😂
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1209 ] نشر منذ 8 دقائق
جمال المرأة في رقتها وأونوثتها،وليس في إبراز قوتها وعظلاتها ورفع صوتها لتسمعه من حولها.