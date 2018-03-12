توزيع 4 ألاف شتلة على المواطنين بمحافظة بني حسن

سعيد العجل(صدى):

تواصل بلدية محافظة بني حسن في مبادرتها التي أطلقتها ” ازرع ولاتقطع ” وذلك بالشراكة مع فرع وزارة الزراعة بالمندق والمجلس البلدي بالمحافظة ولجنة التنمية الاجتماعية بقرن ظبي

وأوضح رئيس بلدية بني حسن المهندس غازي الظفيري إن مبادرة ( ازرع ولا تقطع ) ضمن إحدى مبادرات البلدية والتي توجه دور تفعيل المشتل واستحداث مبادرة نحو زراعة الشجرة في المحافظة والتركيز على الشتلات ذات المدلول الجمالي والقيمة الزراعية .

وأبان أن قسم الحدائق سيؤمن الشتلات الشتلات المتنوعة، مشيراً الى أنه قد تم توجيه الدعوات للإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية وقطاع التعليم بالمحافظة للمساهمة والمشاركة الميدانية في تحقيق نجاح هذه المبادرة التي تهدف الى زراعة 4000 شتلة في أرجاء المحافظة مع التركيز الكامل على المنتزهات مفيدا بأن المبادرة ستستمر لمدة 20 يوماً يتخللها معارض وزيارات لطلاب المدارس، ونشر ثقافة الزراعة والمحافظة على الغطاء النباتي في كامل جغرافية المحافظة و عملت البلدية نموذج اختياري باخذ شتلات عند استخراج رخصة بناء ودعا رئيس البلدية الاهالي في المشاركة في التشجير.