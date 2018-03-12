دوريات المجاهدين في القطاع الجبلي بجازان تحبط تهريب كميات من الحشيش

تركي السالم(صدى):

تمكنت إحدى دوريات القطاع الجبلي التابعة للفرقة الثانية للمجاهدين بمحافظة الداير بني مالك في منطقة جازان من إحباط عملية تهريب كميات من الحشيش, وذلك أثناء أداء مهامها الأمنية المعتادة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بجازان خالد بن عبدالله بن قزيز أن الدورية اشتبهت بمركبة على خط بردن بقرية العزة حيث تم الإشارة لقائدها بالتوقف ليتم إخضاعه للتفتيش إلا انه لم يمتثل وواصل سيره باتجاه جبل خاشر, ثم تمت متابعته والعثور على المركبة في حالة توقف وهروب قائدها وعند تفتيشها لوحظ وجود فتحة مستحدثة بخزان الوقود الأمامي للمركبة, وجد فيها كمية من الحشيش.

وأضاف أن التفتيش الدقيق للمركبة بمقر قيادة الفرقة, أسفر عن حصر الكميات المهربة التي بلغت ٦٠ كيلوجرامًا من الحشيش, وإحالة المضبوطات للجهات المختصة عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.