مقتل أكثر من 350 ألف شخص خلال الحرب في سوريا

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن مقتل أكثر من 350 ألف قتيل على الأراضي السورية خلال الـ7 سنوات من الحرب في سوريا.

وأوضح المرصد أن نسبة الشهداء المدنيين في سوريا على مدار الـ7 أعوام الماضية منذ انطلاقة الثورة وحتى الآن في ذكراها السابعة بلغ 85%، بعدد 106390 قتيل، بينهم 19811 طفلًا دون سن الثامنة عشر، و 12513 مواطنة فوق سن الـ18.

ويعاني الشعب السوري منذ قرابة الـ7 سنوات من الدمار والخراب والقصف المتتالي، ما أدى نزوح السوريين من أراضيهم إلى الأرايض العربية الشقيقة.