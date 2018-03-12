لاعب تشيلسي يستفز البرسا قبل موقعة الكامب نو

نواف السالم(صدى):

يترقب محبي وعشاق كرة القدم حول العالم، موقعة جديدة في دوري أبطال اوروبا، بين برشلونة الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي.

وفي ظل هذا الترقب يواصل لاعبي الجانبين تصرحاتهم التي تتميز أغلبها بالطابع الاستفزازي للفريق المنافس.

ومن جانب تشيلسي استفز اللاعب الدولي الإسباني سيسك فابريغاس، البرسا قبل ايام من المباراة التي من المقرر أن تقام الأربعاء القادم بينهما.

وقال فابريغاس: ” نستطيع إخراج برشلونة من البطولة، أثق في ذلك وفي زملائي، واللعب في الكامب نو يعطيني دافع أكبر للتسجيل في مرماهم”.

وعن جماهير البرسا واستقبالهم المرتقب لتشيلسي، قال: ” استقبال الجماهير لا يهمني، المباراة بين برشلونة وتشيلسي، وما يحدث لي هو أمر ثانوي”.