أول تعليق من إيران بشأن الهجوم على مقر سفيرها في فيينا

طهران(صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الإثنين، أنه لم يتم تحديد هوية الشخص الذي قام بالهجوم على مقر إقامة السفير الإيراني بسكين في فيينا، وجاء ذلك في أول تعليق لها على الواقعة.

وأشار ” قاسمي ” إلى أن الشرطة النمساوية تحركت إلى مكان الحادث فور وقوعه، لافتًا إلى إنه تم بدء التحقيق بها.

ومن الجدير بالذكر، إنه هجم رجل نمساوي على أحد الحراس بسلاح أبيض أمام مقر إقامة سفير إيران بالنمسا؛ مما دفع الحارس إلى قتله على الفور.