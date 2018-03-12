حساب المواطن: إعانة ” حافز ” لا تؤثر في أي مستفيد من البرنامج

عادل الحربي(صدى):

جدد برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأكيده أن إعانة برنامج “حافز” للاستقرار الوظيفي لا تؤثر في أي مستفيد لكن قد تؤثر في مبلغ الدعم.

جاء ذلك رداً من حساب خدمة العملاء الخاص ببرنامج حساب المواطن على تويتر، اليوم الاثنين على سؤال من أحد المغردين، قائلًا: “طيب المبلغ اللي تصرفونه، لي قللتوه ولما تواصلت معكم ع التلفون قولتوا يأثر؟!”.

ليأتي رد حساب خدمة العملاء على المغرد، قائلًا: “برنامج حساب مواطن منفصل عن برنامج حافز، ولا يؤثر في تسجيلك في البرنامج، لكن قد يؤثر في مبلغ الدعم.. نسعد بخدمتك”.

وكانت وزارة العمل أعلنت مؤخرًا عن إيقاف البرنامج في 31 ديسمبر الماضي مع منح مهلة 3 شهور للتقديم، في إطار الإصلاحات الجارية على مختلف البرامج.

فيما أعلن حساب المواطن أمس الأحد، إيداع الدفعة الرابعة في حساب مستحقي الدعم، موضحًا أنه تم خلال الدفعة الحالية إيداع مبالغ الدفعات السابقة بأثر رجعي للمستفيدين الذين تقدَّموا باعتراض على المدفوعات، وتم قبول اعتراضهم، مؤكدًا أنه ستصلهم رسالة نصية مستقلة من البنك لكل دفعة