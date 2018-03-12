الاستحمام بالماء الساخن خطر يهدد مرضى التصلب المتعدد

متابعات(صدى):

يعاني مرضى التصلب المتعدد ” MS ” ، من بعض الأعراض مثل الإعياء، ومشاكل في الرؤية، تشنجات العضلات، الاكتئاب والقلق، مشاكل جنسية، صعوبة في الكلام، وغيرها من الأعراض، وكل ذلك يجعلهم بحاجة إلى معاملة خاصة .

لذلك أكد الأطباء أن أكثر فئة معرضة للإصابة بمرض التصلب المتعدد، هي فئة تتراوح مابين 20-40 عام، وأن مرضى التصلب المتعدد يعانون من بعض الأعراض مثل الإعياء وتشنجات العضلات بالإضافة إلى 6% من المرضى التصلب المتعدد يعانون من الصرع.

وأضاف يحتاج مريض التصلب المتعدد، إلى طرق خاصة للتعامل في المنزل مثل الرفق واللين وكما يجب على المريض، إتباع الإرشادات الطبية بجانب تناول الأدوية، وهى :

– تجنب الانفعالات .

-تجنب التدخين.

-تجنب تناول الملح.

– عدم بذل مجهود حتى الإرهاق.

– عدم التعرض للشمس لفترات طويلة.

– تجنب الاستحمام بالماء الساخن.