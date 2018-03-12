استمرار التفتيش للسراديب السرية بالموصل بحثا عن 11 ألف مفقود

بغداد(صدى):

كشف العقيد باسم الحجار، من منسوبي شرطة الموصل، اليوم الإثنين، عن استمرار عمليات البحث والتفتيش لجميع السراديب والأنفاق السرية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك للبحث عن 11 ألف شخصًا مفقود منذ سيطرة التنظيم الإرهابي على المدينة.

وفي السياق نفسه، تحمل أسر المفقودين رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وحكومته مسؤولية البحث عن هؤلاء المفقودين وإعادتهم.

ومن الجدير بالذكر، أنه أعلن رئيس الوزراء العراقي في التاسع من ديسمبر الماضي، عن تحرير آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.