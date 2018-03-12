الدون يتمسك بـ ” بنزيما ” .. والإدارة تعاند بصفقة تبادلية مع الأرسنال

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن سعي ريال مدريد إلى التنازل عن المهاجم كريم بنزيما، مقابل صفقة تبادلية مع الأرسنال.

وقالت المصادر إن الملكي يخطط للحصول على ظهير أيمن الأرسنال هيكتور بيليرين، مقابل ” بنزيما “، خلال انتقالات الصيف المقبل، حيث يعتقد المدرب الفرنسي زيدان أن بيليرين أفضل من ينافس داني كارفخال في مركز الظهير الأيمن.

وعلى الرغم من مساعي إدارة الملكي، إلا أن نجم الأبيض كريستيانو رونالدو، يفضل أن يلعب بجانب ” بنزيما “.

وكانت مصادر أكدت على أن الدون بالفعل يفضل بنزيما على الويلزي غاريث بيل، وذلك خلال الفترة الأخيرة.

ويفضل الدون اللعب بجوار بنزيما؛ نظرًا لأنه يحب العمل معه بسبب تعاونه الشديد وفتح المساحات له كي يسجل الأهداف، ومساعدته لخط الوسط.