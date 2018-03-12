ضبط 9 مخالفات بحملة تفتيشية على المولات والمدارس الأهلية بالرياض

حمود العنزي(صدى):

قامت فرق التفتيش الميداني، التابعة لفرق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الرياض، بتنفيذ حملة تفتيشية على المولات التجارية والمدارس الأهلية، والمشاغل النسائية والمصانع بمحافظة المجمعة؛ وذلك للتأكد من التزام أصحاب المنشآت، بأنظمة العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وأسفرت عن ضبط 9 مخالفات وإنذار 4 منشآت وزيارة 26 محلاً.

وتضمنت المخالفات، عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة؛ للوقاية من مخاطر الحريق؛ بما في ذلك وضع خطط الإخلاء وتأمين ممرات ومنافذ النجاة، وتجهيز أدوات ومعدات مكافحة الحريق، بالإضافة لوجود خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودةً بأدوية صالحة للاستعمال، وغيرها مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية

وفي هذا السياق، قال مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع العمل، أحمد المطوع، أن المفتشات حرصن على عمل الإرشاد المهني للموظفات، والإجابة عن استفساراتهن المتعلقة، بالحقوق والواجبات.