مطلوب عاملات نظافة سعوديات.. إعلان وظيفي يثير موجة من الجدل

حمود العنزي(صدى):

تسبب إعلان شركة عن حاجتها إلى وظائف عملات نظافة سعوديات في بيئة عمل مختلطة، في حالة من الاستياء والاستنكار وموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه النشطاء نقداً حاداً للشركة مشيرين إلى أن الاعتراض ليس على الوظيفة وأن العمل ليس عيباً، بل طريقة الإعلان التي وصفوها باستفزازية

ودللوا على ذلك أن أصحاب العمل ‏‎يختارون دائماً توطين مثل هذا النوع من الوظائف، أما العليا منها فتكون للوافدين من الأجانب من جنسيات مختلفة.

يذكر أن الإعلان الذي نشرته إحدى الصفحات المتخصصة بالتوظيف دعا فيه صاحب العمل الراغبات في شغل وظائف عاملات نظافة سعودية الجنسية في بيئة عمل مختلطة برواتب تصل إلى 3500 ريال إلى التقدم لشغلها.