مطلوب عاملات نظافة سعوديات.. إعلان وظيفي يثير موجة من الجدل
تسبب إعلان شركة عن حاجتها إلى وظائف عملات نظافة سعوديات في بيئة عمل مختلطة، في حالة من الاستياء والاستنكار وموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجه النشطاء نقداً حاداً للشركة مشيرين إلى أن الاعتراض ليس على الوظيفة وأن العمل ليس عيباً، بل طريقة الإعلان التي وصفوها باستفزازية
ودللوا على ذلك أن أصحاب العمل يختارون دائماً توطين مثل هذا النوع من الوظائف، أما العليا منها فتكون للوافدين من الأجانب من جنسيات مختلفة.
يذكر أن الإعلان الذي نشرته إحدى الصفحات المتخصصة بالتوظيف دعا فيه صاحب العمل الراغبات في شغل وظائف عاملات نظافة سعودية الجنسية في بيئة عمل مختلطة برواتب تصل إلى 3500 ريال إلى التقدم لشغلها.
العتيبي[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 3 ساعات
وين وزير العمل والتنمية الاجتماعية مانسمع عنة في مثل هذي الموضيع كنها تهم دولة ومجتمع اخر غير السعودية لانراه الا في الوضيع التافهه
كان زمان[ عدد التعليقات: 2548 ] نشر منذ 2 ساعتين
أقسم بالله استفزاز لأبعد حد … لكن الله كريم …
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 401 ] نشر منذ 2 ساعتين
السبب …الخروف الكبير بالشركه ..
نسي نفسه انه خروف
والاجنبي …له الخيط والمخيط
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2803 ] نشر منذ 2 ساعتين
الصراحه
من ضربته يديه ماحد بكى عليه
نحن من جعلهم يتمادون في ذلك-حفلات ترفيه-اختلاط في الملاعب-واعتقدوا ان الباب انفتح على مصراعيه-هذا من ناحيه الإعلان لوظائف دنيا-
اما من الناحيه الأخرى اين المسؤلين عن الوظائف الاشرافيه او حتى وظائف رؤساء اقسام او مدراء او مشرفين الواقعه في القطاع الخاص اين المسؤلين عن سعودتها-والله ان لم تسعود الوظائف العليا واراهن على ذلك فلن ينجح المواطن في الوظائف الدنيا وستظل اعلاناتها واستفزاراتها والظغط على المواطن وتطفيشه مادام المسوؤل اجنبي حتى يستلم المواطن زمام الأمور ساعتها تستقيم الأمور-
666[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب احضار المسؤل عن هذه الشركة وتشغيل زوجته وبناته عاملات نظافة لمدة شهر ليكون عبره
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 39 دقيقة
ياجماعة الخير انا اعرف الشركة هذي اللي حاطه الاعلان اللي يديرها يمني وفلسطيني و٩٠ بالمئه من موظفيها من هذه الجنسيات
اما صاحب الشركة غامدي مالكها صوريا فقط يعني تستر
اما بالنسبه للإعلان هو للسعوده واهانة المرأه السعوديه بأنها تعمل خادمه لديهم