بالصور.. مواصلة أعمال السفلتة ومعالجة التشوه البصري بالمدينة

نايف السالم(صدى):

استكملت أمانة منطقة المدينة المنورة، صباح اليوم الأثنين، أعمال السفلتة بشارعي أحمد السدوسي، وجبير بن نفير، في حي الجمعة بالمنطقة.

كما واصلت الأمانة، ممثلة في وكالة المشاريع، أعمال السفلتة بطريق علي بن مسعد الباهلي بالمنطقة.

جاء ذلك في إطار سعي ” أمانة المدينة ” ، لمعالجة التشوه البصري بالمنطقة، حيث قامت بالتخلص من السيارات التالفة والمهملة التي تسئ للبيئة وتفسد المنظر، وفق الأنطمة التي تحمي مالكها من العواقب.

فيما تم التخلص من النفايات ومخلفاة البناء بالمنطقة، وذلك طبقًا لما أكدته الأمانة، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .