بالصور.. مصادرة 94 كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية بجازان

تركي السالم(صدى):

قامت بلدية محافظة صامطة، بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، بتنفيذ العديد من الجولات التفتيشية على محلات تداول المواد الغذائية والمحلات التجارية، والأسواق بالمحافظة والقرى التابعة لها؛ وذلك بهدف تحقيق أعلى درجات الأمان الصحي، وتوفير المواد الغذائية المختلفة لهم بطريقة آمنة.

وفي هذا السياق، ذكر المهندس محمد بن ناصر آل هتلان، مدير إدارة الخدمات ببلدية محافظة صامطة، أنه تمت مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية، غير الصالحة للاستهلاك من الأسماك واللحوم والدجاج والخضروات والفواكه، بلغت ما يقارب 94 كيلو غرامًا.

ويجدر الإشارة إلى أن البلدية تكثف جهودها، ونشاطها الرقابي بالمحافظة، والقرى التابعة لها، في متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، توفرها في الأسواق والمحلات التجارية، ومحلات تقدم الوجبات الغذائية والبقالات والمطاعم.