مواطنون يعاقبون عمدة مدينتهم لتقصيره في عمله

سوكري(صدى):

احتجز سكان سان بورينافينتورا، وهي مدينة صغيرة في شمال بوليفيا، عمدة مدينتهم في آلة خشبية من العصور الوسطى، عقاباً له على التقصير في أداء واجباته تجاه البلدة.

حيث ظهر العمدة وهو يجلس على الأرض، وقدمه محتجزة داخل الآلة، محاطاً بعدد كبير من السكان الغاضبين .

وفي 25 فبراير الماضي، كان من المفترض أن يقوم العمدة خافيير دلغادو بافتتاح جسر، تم بناؤه بأموال الحكومة والبلدية، وعندما وصل إلى الموقع، شعر بالصدمة، عندما علم أن الحشد الذي كان بانتظاره، لم يكن موجوداً لحضور الحدث، بل لإنزال العقاب به.

وقال دانيال سلفادور، وهو أحد سكان البلدة في تصريحات إعلامية ، إن العمدة عوقب، بسبب عدم وفائه بالتزاماته تجاه المجتمع المحلي، والكذب على السكان، وعدم جعل حاجاتهم أولوية في عمله.