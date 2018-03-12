مواطنون يعاقبون عمدة مدينتهم لتقصيره في عمله
احتجز سكان سان بورينافينتورا، وهي مدينة صغيرة في شمال بوليفيا، عمدة مدينتهم في آلة خشبية من العصور الوسطى، عقاباً له على التقصير في أداء واجباته تجاه البلدة.
حيث ظهر العمدة وهو يجلس على الأرض، وقدمه محتجزة داخل الآلة، محاطاً بعدد كبير من السكان الغاضبين .
وفي 25 فبراير الماضي، كان من المفترض أن يقوم العمدة خافيير دلغادو بافتتاح جسر، تم بناؤه بأموال الحكومة والبلدية، وعندما وصل إلى الموقع، شعر بالصدمة، عندما علم أن الحشد الذي كان بانتظاره، لم يكن موجوداً لحضور الحدث، بل لإنزال العقاب به.
وقال دانيال سلفادور، وهو أحد سكان البلدة في تصريحات إعلامية ، إن العمدة عوقب، بسبب عدم وفائه بالتزاماته تجاه المجتمع المحلي، والكذب على السكان، وعدم جعل حاجاتهم أولوية في عمله.
الحربي[ عدد التعليقات: 596 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، كفو يا البوليفيين 😂😂😂✌🏻 ويستاهل عمدة المدينة التربيط بالآلة الخشبية 😂😂😂
لا وبعد خشبة مميّزة من العصور الوُسْطَى😂😂😂تعيش وتأكل غيرها يالعمدة : خافيير 😂😂😂😂😂
إن كان إسمك يالعمدة : خافيير 🔎 فكل شخص بوليفي من سكان المدينةِ يعتبر : خفير 😂 خفير يراقبك
ياخافيير عن قرب ويتابع أدائك للعمل 😂😂😂أي غلطة أو تعثّر للمشاريع ؛ راح تحضّر يابطل لنفس الخشبة 😂
تربيط في تربيط 😂😂😂 لين تخلي عنك الخرابيط 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مع وافر المحبة .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43913 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل ,,
,, عقاب مباشر ، لاقولة ارفع شكوى وانتظر ، ومع الواسطه ، ترجع الدعوى على راسك ياالمشتكي وتاكل هوا ,,