تقرير سري من قلب النظام الإيراني يقر باعتقال 5 آلاف شخص في الاحتجاجات

طهران(صدى):

أعلنت إحدى الصحف الإيرانية المعارضة، عن تقرير كان قد أرسله وزير الداخلية عبدالرضا رحماني إلى الرئيس حسن روحاني، حول أرقام وإحصاءات وأسباب المظاهرات التي اندعلت مطلع العام الحالي بالبلاد.

ووفقاً للتقرير الذي لم ينشر، بينما أفصحت الصحيفة عنه، فإن هذه الاحتجاجات اندلعت في 100 مدينة إيرانية، وتحولت إلى العنف في 40 منها، مشيراً إلى أنها لم تكن لها خلفيات سياسية، كما أن قادتها غير معروفين.

وكشف التقرير عن أسباب اندلاع هذه الانتفاضة، والتي من بينها: بعض أوجه عدم الرضا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، مشيراً إلى تراكم عدم الرضا والإحباط يظهر في النهاية في مكان واحد.

وأوضح التقرير، أنه تم اعتقال 5 آلاف شخص في الاحتجاجات، وإصابة 900 من قوات الأمن.

وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات كانت بدايتها بسبب الضغوط الاقتصادية مثل البطالة.

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