مواطن يوجه الشكر لـ ” التجارة والصحة ” بعد مساعدته وتعويضه

علي القحطاني(صدى):

وجه مواطن الشكر إلى وزارة التجارة والاستثمار ووزير الصحة معالي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، بعد سرعة استجابتهما إلى بلاغه ومساعدته على إرجاع حقه.

وأكد المواطن على حسابه على ” تويتر ” أنه تقدم ببلاغ ضد إحدى الشركات التجارية المعروفة عصر أمس الأحد، وتم مساعدته من قبل الوزارة ووزير الصحة في صباح اليوم وتعويضه عن أضراره من الشركة.

وقال ” امس العصر قدمت بلاغ ضد احدى الشركات التجارية المعروفة.. اليوم الصبح تم مساعدتي وتعويضي، علمًا اني كنت صابر عليهم لأربعة أشهر بدون أي حل! شكرًا من القلب لمعالي توفيق الربيعة ومن معه وبعده على خدمة البلاغات “.