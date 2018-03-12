بالصور.. ” الجمارك ” تحبط تهريب 5 ملايين حبة كبتاجون

نايف السالم(صدى):

تمكّن جمرك حالة عمّار من إحباط تهريب كمية كبيرة من ” الكبتاجون ” , حيث تم ضبط عدد (4,839,000) حبة, بالإضافة إلى كمية من مادة الحشيش المخدرة بلغت (349,7) ثلاثمائة وتسعة وأربعون جرام وسبعة من الجرام, عُثر عليها مُخبأة داخل مركبة قدِمت للملكة عبر المنفذ.

وقال خالد الرميح مدير عام جمرك حالة عمّار: أنه قدِمت للجمرك مركبة خاصة, وعند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (4,839,000) أربعة ملايين وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف حبة, وكمية من مادة الحشيش المخدرة بلغت (349,7) جرام, كانت مُخبأة بطريقة سرية في أجزاء متفرقة من المركبة بحيث تم توزيعها ووضعها في تجاويف الأبواب وداخل الإطار الإحتياطي وبعضاً منها داخل المراتب الخاصة بالمركبة بعد استحداث طبقة حديدية داخل المراتب, بالإضافة إلى صنع شبك حديدي في سقف المركبة وإعادة القماش عليه لغرض التمويه. وأضاف الرميح أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأضاف أنه بهذه المحاولة تبين أنه رغم تعدد طرق ووسائل التهريب التي ينتهجها المهربون في تهريب الممنوعات, إلا أن الجمارك السعودية تسعى دائماً لمنع دخول كل مابه ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.