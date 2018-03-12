5 سلوكيات خاطئة تسبب انتشار الأمراض الفيروسية

متابعات(صدى):

أثبت دراسة حديثة أن 60% من الأمراض تأتى بسبب عادات وسلوكيات خاطئة يمارسها الكثيرون، وتسبب انتشار الأمراض الفيروسية والبكتيرية.

وأوح الدراسة أن أبرز هذه السلوكيات تتمثل فيما يلي:

1ـ العطس على اليد حيث يساعد على انتقال الفيروسات عند مصافحة أي شخص.

2ـ البصق في الشارع، حيث يؤدى الهواء لانتقال الفيروس من الأرض للجهاز التنفسي لأي إنسان.

3ـ عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم غسل الأيدي على مدار اليوم.

4ـ نقص التهوية والجلوس في أماكن مغلقة مما يسمح بانتقال الأمراض.

5ـ تناول الأطعمة المكشوفة في الشارع التي قد تتعرض للحشرات الحاملة للفيروسات.