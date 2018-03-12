3 مهمات جديدة لفريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حمود العنزي (صدى):

قرَّر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبموجب القرار، فستكون مهمة الفريق تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، و كذلك إعداد التقارير عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخيراً المشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمنتديات ذات العلاقة.

يشار إلى أن وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي يترأس الفريق، ويحتوي على 11 عضواً.