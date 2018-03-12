3 مهمات جديدة لفريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرَّر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبموجب القرار، فستكون مهمة الفريق تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، و كذلك إعداد التقارير عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخيراً المشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمنتديات ذات العلاقة.
يشار إلى أن وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي يترأس الفريق، ويحتوي على 11 عضواً.
العتيبي[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 3 ساعات
متى يكون فية فريق لتقييم اداء القضاءة من خارج وزارة العدل و تطوير الاداء الاداري من قبل دكاتر واساتذة الجامعات لنرتقي بوزارة هي من افشل الوزرت في تطوير الكادر العدلى