” الدفاع المدني ” يسيطر على حريق اندلع بمستودع مواد كيماوية بجدة

نايف السالم(صدى):

اخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة أمس الأحد حريقا اندلع في مستودع للمواد الكيماوية شمال المحافظة تبلغ مساحته 110م2.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الدفاع المدني بجدة كافحت حريقاً اندلع في مستودع تابع لمصنع يعمل في نشاط المواد الكيماوية والمعدات الصناعية.

وأضاف أن طبيعة الحادث ونسبة الخطورة تكمن في انبعاث الغازات السامة بمحيط منطقة الحريق نتيجة الاحتراق، ما استدعى وضع طوق أمني بالتعاون مع الدوريات الأمنية لعدم الدخول أو الاقتراب من الحادث.

ولفت أن فرق التدخل في المواد الخطرة التابعة للدفاع المدني، شرعت فرق الإطفاء في عمليات إخماد الحريق مستخدمة مادة الرغاوي لتتمكن من السيطرة على بؤر اللهب داخل المستودع وإخماده.

وأكد أن فرق التحقيق التابعة لمدني جدة نجحت في التوصل إلى نقطة بداية الحريق وتلك تعد خطوة متقدمة في مجال التحقيق لتحديد أسباب الحريق، كما تم استدعاء الأدلة الجنائية وخبير الحرائق للعمل على كشف أسباب نشوبه وما زال الدفاع المدني يتحفظ على منطقة الحريق حتى الانتهاء من أعمال التحقيق.