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بالفيديو.. مذيعة تشعل مواقع التواصل بملامحها التي لم تتغير بعد 22 عاما

بالفيديو.. مذيعة تشعل مواقع التواصل بملامحها التي لم تتغير بعد 22 عاما
بكين(صدى):

أشعلت مذيعة النشرة الجوية على قناة ” CCTV ” الصينية ” يانج دان ” البالغة من العمر 44 عامًا ، مواقع التواصل الاجتماعي بشبابها ووجهها الذي لم يتغير عبر السنوات.

وبرز مقطع فيديو ليانج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ظهرت لأول مرة على الشاشة في عام 1996 ثم ظهورها في السنوات التالية ، وما يثير للدهشة أنها لا تزال تحافظ على مظهرها الشبابي بعد 22 عامًا.

https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/1.mp4?_=1


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