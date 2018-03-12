بالفيديو.. مذيعة تشعل مواقع التواصل بملامحها التي لم تتغير بعد 22 عاما

بكين(صدى):

أشعلت مذيعة النشرة الجوية على قناة ” CCTV ” الصينية ” يانج دان ” البالغة من العمر 44 عامًا ، مواقع التواصل الاجتماعي بشبابها ووجهها الذي لم يتغير عبر السنوات.

وبرز مقطع فيديو ليانج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ظهرت لأول مرة على الشاشة في عام 1996 ثم ظهورها في السنوات التالية ، وما يثير للدهشة أنها لا تزال تحافظ على مظهرها الشبابي بعد 22 عامًا.

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