طرق بسيطة للعناية بشعرك الدهني

برلين(صدى):

أشارت طبيبة ألمانية ، إلى أن الشعر الدهني عادة ما يشكل إزعاجاً بسبب تصفيفه دون جدوى، وأوردت الطبيبة بإخدى المجلات المعنية بالصحة ، بعض النصائح والإرشادات البسيطة للعناية بالشعر الدهني.

تبدأ العناية بالشعر الدهني بالحرص على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن نظراً لأن الأطعمة المقلية والوجبات الغنية بالدهون والسكر والخبز الأبيض والوجبات الجاهزة تعمل على تحفيز إفراز الدهن على الشعر، ولذلك نصحت المجلة الألمانية بالإكثار من تناول الفاكهة والخضروات واللحوم قليلة الدهون والمكسرات.

وأضافت الطبيبة الألمانية أن الشامبو الجاف أثبت فعاليته لعلاج الشعر الدهني بدلاً من غسل الشعر يومياً، حيث يعمل هذا الشامبو على امتصاص المادة الدهنية على الشعر، وعلى توفير احساس لطيف بالليونة.

ومن الأفضل استعمال الشامبو الجاف قبل الذهاب للنوم، مع تدليكه بمنشفة، حتي يظهر تأثير الشامبو الجاف طوال الليل بصورة جيدة، ولا يظهر في الصباح أي لون رمادي على الشعر، وفي صباح اليوم التالي يتم تصفيف الشعر فقط.

حرارة الماء

وأشارت الطبيبة الألمانية إلى أن درجة حرارة الماء تلعب دوراً هاماً في العناية بالشعر الدهني، نظراً لأن درجة الحرارة المرتفعة تساعد على إفراز المادة الدهنية في الشعر بشكل إضافي، ومن الأفضل غسل الشعر بماء فاتر مع تجنب استعمال مجفف شعر بدرجة حرارة عالية بعد غسله.

وللعناية بالشعر الدهني لا بد من تنظيف فرشاة الشعر بصورة منتظمة، بسبب خلايا الجلد الميتة وبقايا مستحضرات تصفيف الشعر وكذلك دهون الشعر فيها، ولذلك يجب تنظيف الفرشاة والأمشاط مرة واحدة أسبوعياً بالماء الفاتر والشامبو.