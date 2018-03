28 مارس ختام مهرجان أفلام الطفل الأول

تركية البدر(صدى):

أوضح المشرف على مركز الملك فهد الثقافي بالرياض محمد السيف أن مهرجان أفلام الأطفال الذي نظمه المركز سيختتم فعالياته في الثامن والعشرين من شهر مارس الحالي بحفل كبير يليق بأول فعالية سينمائية للأطفال.

وأكد السيف أن دعم وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد كان له دور كبير في تنفيذ هذه التظاهرة الثقافية وتحقيق النجاح لها خصوصا في ظل الأعمال السينمائية العالمية المشاركة فيها والتي تجاوز عددها ٤٠ فيلما، وكذلك الإقبال الكبير من الأطفال وأسرهم على مشاهدتها حيث تجاوز عددهم ٢٥٠٠ مشاهد.

وكان المهرجان واصل عروضه أول أمس الأحد بتقديم ٩ أفلام هي فيلم ” شباب بوب كورن “، وفيلم ” Partly Cloudy ” وفيلم ” Sugar Rush ” وفيلم “ Pikkuli Says No ” وفيلم “ Odd is an Egg ” وفيلم ” Looks ” وفيلم “ Karouma ” وفيلم “I am Not a Mouse” وفيلم ” Asteria ”.

كما أقيمت جملة من الفعاليات المصاحبة اشتملت على أركان الرسم والتصوير والتلوين والألعاب وكذلك مشاركة لمنشدين وفرق استعراضية وعرض للهوايات وورش تدريبية.

يذكر أن فعاليات المهرجان انطلقت يوم ٢ نوفمبر ٢٠١٧م، وحرصت إدارته على تقديم أعمال سينمائية مميزة تتوافق مع المرحلة العمرية للأطفال من خلال نخبة من خبراء أفلام الطفل السعوديين، وعرضها مجانا على الزوار.