جدل واسع بسبب ماراثون نسائي بشقراء.. وإدارة التعليم توضح الحقيقة
أصدرت إدارة تعليم شقراء، التابعة لأمانة الرياض، توضيحاً حول الإعلان الذي نشره نادي مدرسة الحي بالمتوسطة الثالثة، بشأن تنظيمها ماراثون نسائي، وأثار جدلاً واسعاً بين فئات المجتمع.
وأشار المواطنون، إلى أن مصطلح ” ماراثون ” يعني أن مسافته لن تقل عن 42 كيلو متر، لكن لم يحدد الإعلان مكان الماراثون.
وأكد الإدارة، أن مصطلح ” ماراثون ” ذكر في الإعلان للإثارة الإعلامية فقط، موضحة أنه سيتم تنظيم سباق نسائي للجري والمشي السريع لمسافات قصيرة داخل المدرسة.
وأوضحت أن قائدة نادي المدرسة ليس من صلاحياتها تنظيم أنشطة خارج المدرسة، إلا بموافقات رسمية.
وفي سياق متصل، أقدمت إدارة النادي، على تعديل صياغة الإعلان، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم الإثنين 24 جماد الآخر، سباقاً للجري للصغار والمشي السريع للكبار داخل النادي.
وبيَّنت الإدارة المسافات المعتمدة في السباق بالتفاصيل، مشددة على أن لباس المشاركات سيكون محتشماً.
خليفة[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 40 دقيقة
المواطن والمقيم في محافظة الاحساء ملتزمون بالدين الاسلامي ومحافظين على التقاليد العربية ولذلك استغرب كيف تم سباق النساء فيها واعتقد ان هناك دخلاء على اهل الاحساء هم الذين سعو ويسعون الى نشر الفساد فيها.
وهو الان يحدث في محافظة شقراء.
ولا نقول الا حسبي الله ونعم الوكيل على من اقترح واعتمد ونفذ